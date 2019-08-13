В Кыргызстане произошли экстраординарные события, одновременно ожидаемые и неожиданные. 8 августа 2019 года бывший президент Алмазбек Атамбаев был арестован в результате двухдневного штурма его резиденции в селе Кой-Таш силовыми структурами.

Арест Атамбаева был, с одной стороны, ожидаемым, поскольку конфликт между ним и нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым развивался и нарастал последние полтора года. С другой стороны, общественность шокирована тем, каким образом завершился этот конфликт, и пока не «переварила» до конца эту ситуацию.

Каким извилистым дорожкам следовал конфликт между бывшим президентом Атамбаевым и его преемником? Что принесет Кыргызстану арест Атамбаева? И каковы возможные последствия этого политического кризиса? Попытался разобраться аналитический портал Сaa-network.org.

Конфликт между Жээнбековым и Атамбаевым

Сооронбай Жээнбеков, выигравший с помощью Алмазбека Атамбаева президентские выборы 2017 года, уже через несколько месяцев после своей инаугурации начал атаку против своего предшественника, правда, вначале не столь явную. Жээнбеков не захотел «продолжать курс» своего предшественника, как он обещал во время предвыборной компании, и ясно дал понять, что не собирается быть марионеткой бывшего президента. Почти сразу это вызвало конфликт между двумя президентами, сопартийцами и бывшими друзьями.

Конфликт быстро нарастал, и Атамбаев, в силу своего характера, способствовал эскалации конфликта, заявив публично о том, что Жээнбеков не смог бы стать президентом без его (Атамбаева) помощи с рейтингом в 3% в начале предвыборной гонки. Ну, а дальше произошла череда разных событий, показавшая, что борьба между «друзьями» будет нешуточной.

В марте 2018 г. Атамбаев заявил, что возвращается в политику и принимает руководство политической партией СДПК, которую будет готовить к парламентским выборам 2020 года. Он резко критикует Жээнбекова за его «клановость» и за «дружбу» с Раимом Матраимовым, бывшим начальником Ошской таможни, за которым в СМИ и среди общественности закрепилась репутация крупного коррупционера, незаконно обогатившегося на государственной службе.

В ответ, с помощью кооптации членов СДПК в парламенте, различного рода манипуляций и информационной войны, сторонникам нового президента удалось расколоть партию и создать движение «СДПК без Атамбаева», то есть, фактически отобрать партию у ее создателя и совершить тем самым «рейдерство», по выражению известного политика Феликса Кулова. В последующем, ряды СДПК покинет еще один давний друг и соратник Атамбаева Иса Омуркулов, а также Асылбек Жээнбеков, депутат парламента и родной брат президента. Парламент, состав которого, по признанию некоторых политиков, определял сам же Атамбаев, забыв о своих дифирамбах бывшему президенту, безболезненно переходит на сторону нового президента.

Сооронбай Жээнбеков активно начинает зачищать политическое поле от кадров своего предшественника. Так, в апреле 2018 года через выражение (впервые в истории Кыргызстана) вотума недоверия, премьер-министр Сапар Исаков, которого Атамбаев когда-то представил канцлеру Ангеле Меркель как «свою правую руку», был отправлен в отставку. В мае 2018 г. парламент по инициативе депутата Исхака Масалиева поднял вопрос о снятии неприкосновенности с экс-президента, чтобы привлечь к ответственности Атамбаева за нарушения, допущенные при модернизации Бишекской ТЭЦ. Надо сказать, что вопрос о коррупции в огромных масштабах в использовании китайского кредита для модернизации Бишкекской ТЭЦ сыграл роковую роль для многих бывших чиновников, которые один за другим оказались за решеткой по обвинениям в коррупции.

В начале июня 2018 г. депутаты разработали законопроект, в котором прописали механизм снятия неприкосновенности с экс-президентов и возбуждения против них уголовных дел. Затем в стране начались громкие «посадки» чиновников из ближайшего окружения Атамбаева. Были задержаны ближайшие его соратники – бывший премьер-министр Сапар Исаков и экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. За относительно короткое время Жээнбеков сменил руководство администрации президента, советников, руководство ГКНБ, секретаря Совета безопасности. По обвинениям в коррупции позже был задержан Албек Ибраимов, другой бывший мэр Бишкека, а в начале 2019 г. осужден на пять лет Дамир Мусакеев, бывший телохранитель Атамбаева.

В октябре 2018 г. Конституционная палата признала норму о неприкосновенности экс-президента противоречащей Конституции в части отсутствия процедуры лишения неприкосновенности и постановила, что правительство должно инициировать разработку такой процедуры.

В дальнейшем между двумя президентами и их сторонниками развивалась настоящая информационная война с взаимными обвинениями. В ноябре 2018 года Атамбаев публично заявляет о том, что во время президентских выборов у С. Жээнбекова была «черная касса», которая, возможно, использовалась для махинаций и подкупа избирателей.

В начале апреля 2019 г. парламент одобрил законопроект о снятии неприкосновенности с экс-президентов, а в мае президент подписал этот закон, согласно которому создавалась возможность привлечь экс-президента к уголовной ответственности, и лишения его привилегий по пожизненному обеспечению, в случае если экс-президент занимается политической деятельностью. Атамбаев был вынужден сложить свои полномочия в качестве руководителя СДПК и его юристы заявили о намерении оспорить данный закон как антиконституционный. В промежутках между этими событиями Атамбаев успевает «разозлить» парламент, назвав его «сопливым», в результате чего в парламенте все больше звучат призывы о необходимости привлечь Атамбаева к ответственности.

Таким образом, конфликт достиг апогея, несмотря на то, что все это время разные общественные и политические деятели, в том числе и некоторые депутаты парламента, призывали стороны «помириться» или прийти к какому-то взаимоприемлемому компромиссу, потому что все понимали, что этот конфликт до добра не доведет.

Тем не менее, 13 июня парламент создал специальную комиссию по Атамбаеву, которая буквально за несколько дней подводит итоги своей работы и заявляет, что Атамбаев, возможно, виновен по шести пунктам, в том числе и по резонансному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в бытность его президентом.

20 июня ЖК направляет свое заключение в Генеральную прокуратуру, а 25 июня генпрокурор сообщил, что по пяти из шести обозначенных пунктов имеются основания для возбуждения уголовного дела против экс-президента. Уже 27 июня Жогорку Кенеш 103-мя голосами лишил Атамбаева статуса экс-президента.

После этого, депутаты ушли на каникулы, а на территории личной резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш стали собираться его сторонники, которые образовали так называемый «Народный штаб». Здест практически каждый день собирались люди, в том числе и сторонники Атамбаева в Жогорку Кенеше.

В то время Атамбаева три раза вызывали повесткой в суд на допрос к следователю. Однако он заявил, что действия следователя незаконны и отказался от явки на допрос. На его предложение ответить на вопросы следствия через СМИ, власти ответили отказом.

В конфликт, который сильно накалил обстановку в стране, пыталась вмешаться российская сторона. В июле президент Путин встретился как с действующим президентом, так и с Алмазбеком Атамбаевым. В заявлении для СМИ Путин призвал граждан Кыргызстана объединиться вокруг действующего президента и помочь ему.

Это заявление Путина было расценено сторонниками Жээнбекова как его недвусмысленная поддержка действующего президента. В то же время Атамбаев интерпретировал свой визит к Путину, и тот факт, что за ним прислали специальный борт, как «уважение» к нему со стороны российского президента. Атамбаев заявил, что ожидает от президента Жээнбекова возвращения в правовое поле и отказ от преследования политических оппонентов.

Но 7 августа в резиденцию Атамбаева попытался ворваться антитеррористический спецназ Государственного комитета национальной безопасности “Альфа”. Как потом заявил руководитель ГКНБ, таким образом, власти пытались доставить бывшего президента на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Но штурм провалился, так как сторонники Атамбаева отбили атаку силовиков, а несколько бойцов спецподразделения были взяты в заложники. 8 августа находившийся в отпуске президент вернулся в Бишкек, провел закрытое заседание Совета безопасности, и в тот же день вечером силами МВД был совершен массированный второй штурм резиденции Атамбаева. В результате переговоров Атамбаев сдался и был арестован в тот же день.

Значение этих событий для Кыргызстана

В первую очередь, можно констатировать, что политическое двоевластие, установившееся после ухода с поста президента Алмазбека Атамбаева, закончилось. Завершился один политический цикл и начался новый. Жээнбекову удалось устранить с политического поля своего главного оппонента. Эксперимент с мирной передачей власти в Кыргызстане провалился, хотя Кыргызстан и имел все возможности установить прецедент мирной передачи власти в результате демократических выборов, если бы сам Атамбаев не вмешался в электоральные процессы в 2017 году, применив в полном масштабе административный ресурс, чтобы поддержать своего ставленника и оттеснить его основного конкурента. В этом своеобразная ирония судьбы и ошибка Алмазбека Атамбаева, ставшая для него фатальной.

Фактически, Сооронбай Жээнбеков силовым методом подтвердил свою власть, и в этом смысле политический транзит трудно назвать мирным. Теперь, расчистив политическое поле, устранив с него соратников бывшего президента, которые в определенном смысле являлись также и его соратниками, действующий президент, вероятно, начнет консолидировать свою власть.

Учитывая традиции передачи политической власти, сложившиеся в Кыргызстане за годы независимости, можно предположить, что в ближайшее время в Кыргызстане политические события будут развиваться по так называемому «закону колеи» (path dependence) до следующего политического цикла. Учитывая, что у президента Сооронбая Жээнбекова осталось 4 года президентства из 6-и положенных ему по конституции, этот цикл может оказаться гораздо короче предыдущих. Сможет ли Кыргызстан выйти из «колеи» и совершить резкие перемены зависит от того, появятся ли силы, которые позволят изменить траекторию политического движения. Силы эти могут быть приложены извне, но это чревато тем, что Кыргызстан окажется под внешним управлением. Если появятся силы внутренние, которые смогут осуществить существенные политические инновации, есть вероятность выхода из «колеи». Правда, учитывая уровень деградации общества, в первую очередь – деградации политического класса, почти не верится, что такое возможно в нашей стране. Для кардинальных изменений нужны инновации – социальные, экономические, и политические. Нужны инновационные управленцы, инновационные политики, причем в объеме критической массы. Совершенно очевидно, что С. Жээнбеков не является таким инновационным политиком.

Из сложившейся ситуации нужно извлечь урок, суть которого в том, что попытки внедрения модели фактического назначения преемника на пост президента и в будущем будут обречены на провал. Учитывая разделенность общества и конкурентную политическую среду в Кыргызстане, такие попытки только усилят фрагментацию и, в конечном счете, приведут к новым потрясениям.

Во-вторых, арест Атамбаева, хотя и положил конец политическому двоевластию, не решает проблему легитимности нынешнего президента и власти в целом, а это чревато еще большим нарастанием общественного недовольства и напряжения. К сожалению для президента Жээнбекова, в период его президентства и без того фрагментированное общество стало еще более разделенным. Не стоит недооценивать силу общественного восприятия. А общественные восприятия в последние два года формировались вокруг таких разделяющих понятий как «сторонники и противники», «наши и ваши», «верные и предатели». Таким восприятиям, безусловно, способствовал конфликт между Жээнбековым и Атамбаевым, в котором обе стороны задействовали методы информационной войны и разделяющие понятия. Насколько президенту Жээнбекову удастся эффективно и без репрессий управлять разделенным обществом, сможет ли он улучшить уровень доверия к нему со стороны населения и свое политическое реноме? Эти вопросы пока открыты. Как говорится, поживем – увидим.

Не нужно забывать и о том, что вопрос легитимности президента еще и в том, что в стране отсутствует общественный консенсус по поводу того, можно ли считать справедливыми итоги президентских выборов 2017 года. Все еще помнят о том, что основной соперник Жээнбекова на выборах – Омурбек Бабанов – получил почти 33% голосов, даже после того как против него была развернута настоящая травля со стороны Алмазбека Атамбаева. На Бабанова были заведены уголовные дела, и он вынужден был уехать из страны. Кстати, 10 августа 2019 г., уже после задержания Атамбаева, Омурбек Бабанов вернулся в страну, и его возвращение может повлиять на изменение политической динамики. Другой соперник Жээнбекова на президентских выборах – Адахан Мадумаров, занявший третье место по итогам голосования, в настоящее время является сильным политическим оппонентом президента. Его тоже невозможно сбросить со счетов.

Кроме названных выше факторов легитимности президента Жеенбекова, очень большой имиджевый урон ему нанесла ситуация вокруг «посадки» соратников Атамбаева по обвинениям в коррупции и избирательное отношение к экс-заместителю председателя Государственной таможенной службы Раимбеку Матраимову. Уже больше года продолжаются судебные процессы по делам Сапара Исакова, Кубанычбека Кулматова и других бывших чиновников, являющихся фигурантами уголовных дел, связанных с модернизацией ТЭЦ и др. Как утверждают адвокаты обвиняемых, сторона обвинения не имеет адекватной доказательной базы. Периодически протестуют родственники и сторонники чиновников, находящихся под следствием. Люди, которые вначале ликовали, что президент начал борьбе с коррупцией и «посадил» высокопоставленных чиновников, все больше задаются вопросом, почему президент проявляет другое отношение к Раимбеку Матраимову.

Тот факт, что достаточно долгое время президент отмалчивался и уходил от прямого ответа на вопросы журналистов о Матраимове, вызывал общественное раздражение, по крайней мере, об этом можно было судить по реакции в СМИ и в социальных сетях. На одной из своих пресс-конференций, С. Жээнбеков даже сказал, что семья Матраимовых хорошо работала на СДПК. Почти такую же «высокую» оценку деятельности клана Матраимовых позже дал спикер Жогорку Кенеша Дастан Жумабеков в ответ на возмущение общественности об участии более 20 депутатов парламента на частном спортивном турнире, организованном Раимом Матраимовым в начале мая 2019 г.

Интересно, что власти не слишком торопились проверить заявления в СМИ о причастности Матраимова к коррупции и о его незаконном обогащении даже после того, как радио «Азаттык» провело свое расследование, заявив, что семья Матраимовых, возможно, причастна к выводу из страны 700 миллионов долларов.

Даже бывший президент Роза Отунбаева, с которой у президента Жээнбекова последние полтора года подчеркнуто дружественные отношения, недвусмысленно намекнула в одном из своих интервью радио «Азаттык» в апреле 2019 г., что Жеенбеков должен решать вопрос с Матраимовым, поскольку это требование общественности. «Если действительно Матраимов – человек, которого можно «доить», то нужно, безусловно, очищаться»,- сказала Роза Отунбаева. В дополнение, она отметила, что вопрос о Матраимове влияет на отношения Кыргызстана с Казахстаном и Россией, ссылаясь на обвинения внешнеполитических партнеров по поводу допускаемых на таможне нарушениях, из-за чего периодически Казахстан ограничивает въезд на свою территорию транспортных средств, перевозящих товары из Кыргызстана.

В-третьих, вероятно, мы будем наблюдать усиление влияния России в Кыргызстане. Сам факт того, что в период апогея конфликта между двумя президентами, они оба совершили визит к президенту России В.В. Путину, в СМИ Кыргызстана и в социальных сетях встретили с крайним возмущением. Такое поведение политиков было расценено как их незрелость, безответственность, отсутствие государственного подхода и – фактическое предательство принципов суверенитета Кыргызстана. Атамбаеву, конечно, досталось больше критики, поскольку его критиковали за то, что он при своем президентстве усилил зависимость Кыргызстана от России, выведя американскую авиабазу из страны и форсировав вступление Кыргызстана в Евразийский Союз. Но и в сторону Жээнбекова было высказано достаточно много критики, поскольку предполагается, что недвусмысленная поддержка, оказанная В.В. Путиным С. Жээнбекову в данном конфликте, подразумевает определённую «плату» и требование усиления лояльности России со стороны Кыргызстана.

Заявление Путина, что Российская Федерация намерена осуществить свои планы с действующим президентом, а также слова, высказанные российским премьером Дмитрием Медведевым о том, что Кыргызстан исчерпал свой лимит на революции в 21 веке, можно расценить именно в этом контексте.

В четвертых, ситуация противоборства Атамбаева и Жээнбекова, закончившаяся, мягко говоря, не совсем цивилизованно, еще раз показала, что Кыргызстан не может выйти из «колеи» беспредела в судебно -правовой системе, заложенного еще при Акаеве, но значительно усилившегося при последующих президентах. Этот беспредел продолжается, и есть опасения, что для консолидации своей власти нынешний президент не воспрепятствует дальнейшему усилению этого беспредела. Если именно так все и произойдёт, велика вероятность того, что и Жээнбеков в будущем может попасть в ловушки, созданные им же самим, подобно тому, как это случилось с Атамбаевым.

На слишком поспешное принятие парламентом решения о лишении Атамбаева статуса экс-президента и возникающие в связи с этим подозрения о неправомерности этого решения, указывали не только сторонники бывшего президента, но и люди, которых никак не заподозришь в симпатиях к нему, в том числе такие известные и опытные политики как Адахан Мадумаров и находящийся в заключении лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев.

Но гораздо большее возмущение общественности вызвали действия властей при силовом захвате бывшего президента. Не только оппозиционные политики, но и известная правозащитница и бывший депутат Чолпон Жакупова, депутаты ЖК Мирлан Жээнчороев, Рыскельди Момбеков, А. Самигуллина подвергли сомнению законность задействования антитеррористического спецназа в первом штурме резиденции Атамбаева 7 августа, хотя уголовное дело вело МВД.

Под сомнением оказалась законность доводов ГКНБ о том, что целью захвата был принудительный привод Атамбаева на допрос в качестве свидетеля, и что решение о его силовом захвате принимал следователь. Упоминалось, что гражданские лица, находившиеся на территории резиденции бывшего президента, не были предупреждены о начале штурма и о том, что они могут пострадать.

Кроме этого, выяснилось, что и после лишения статуса экс-президента, никто не снимал с него государственную охрану. Другими словами Атамбаева продолжали охранять сотрудники ГКНБ, которые находились при исполнении своих обязанностей на момент штурма резиденции со стороны спецназа ГКНБ.

Достаточна противоречива и информация о том, были ли использованы боевые патроны при первом штурме 7 августа со стороны спецназа. Власти утверждают, что спецназ стрелял только резиновыми пулями, но другая сторона утверждает обратное.

Иными словами, очень много вопросов. Каким бы ни был дальнейший ход событий, Атамбаев будет оставаться «головной болью» нынешнего президента неопределенное время. Теперь после ареста Атамбаева и нескольких его активных сторонников, а также допросов других его соратников, общественность будет пристально следить за следствием на предмет возможных дальнейших нарушений законности.

Как власти собираются выйти из этой ситуации без ущерба для себя, пока не совсем понятно.

Примечательно, что сразу же после задержания Атамбаева, гражданские активисты распространили призывы соблюдать законность и презумпцию невиновности. Это очень важно, учитывая то, что информационная война будет продолжаться, даже несмотря на то, что на имущество телекомпании «Апрель», принадлежавшей Атамбаеву, наложен арест. Уже можно наблюдать, как некоторые пропрезидентски настроенные комментаторы называют Атамбаева террористом, а некоторые политики заранее объявляют бывшего президента преступником.

В-пятых, высока вероятность того, что в ближайшее время произойдет переформатирование политического пространства. Невозможно представить себе, как после кой-ташских событий и обвинений в непрофессионализме руководителей силовых ведомств, правительство может сохраниться. Скорее всего, правительство уйдет в отставку.

Не исключен и вариант с самороспуском парламента, тем более что в обществе такой запрос уже формируется. Нынешний парламент дискредитировал себя в качестве самостоятельной ветви власти, принимая решения в угоду политической конъюнктуры, не реагируя на общественный запрос о необходимости беспристрастного расследования коррупционных скандалов. Своими поспешными действиями в отношении снятия статуса экс-президента с Атамбаева, парламент способствовал нарастанию политического кризиса. Когда начались кой-ташские события, парламент не смог экстренно собраться, ссылаясь на регламент, а собравшиеся 30 депутатов не предложили ни одного конструктивного решения сложившегося в стране кризиса.

Приезд Омурбека Бабанова может также внести свою лепту в изменение политической динамики. Сейчас идут спекуляции о том, что он приехал в страну, уже договорившись с нынешней властью. Некоторые предполагают что он, возможно, скоро займет пост премьер-министра. Однако пока нет оснований для такого предположения. Даже, если учитывать то, что Бабанов является прагматичным политиком, для власти Жээнбекова он представляет не меньшую опасность, чем Атамбаев, и вряд ли Жээнбеков захочет приближать его к власти. Несмотря на разочарование части своих сторонников, не поддержавших его выезд из страны, у Бабанова все еще достаточно много сторонников. Все-таки за него проголосовало 33% избирателей на последних президентских выборах. К тому же Бабанов умеет себя позиционировать и обладает харизмой.

Не стоит сбрасывать со счетов возможность консолидации разрозненных оппозиционных политиков, хотя до своего ареста именно Атамбаев оставался единственным оппозиционером с ресурсами и влиянием и в этом качестве его поддерживали отдельные политики. Вполне возможна консолидация несистемных политиков, которые начнут требовать реформирования законодательства о выборах.

Подводя итоги, можно сказать, что при любом раскладе событий, политическая ситуация в ближайшее время будет оставаться динамичной до парламентских выборов, если, конечно, в стране не произойдут преждевременные выборы.

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