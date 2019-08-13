В разгар летнего кинотеатрального сезона, полного премьер портал Picodi.com решил проанализировать, насколько отличаются цены на 2D и 3D сеансы по будням и выходным в кинотеатрах стран Европы и Азии.

В среднем в большинстве проанализированных стран стоимость 3D-сеанса дороже 2D ровно на стоимость очков, которая может составлять 10-25 % от цены стандартного билета. Такая ситуация зафиксирована во многих странах (среди которых Грузия, Япония, некоторые страны Еврозоны).

Стоит отметить, что постепенно кинотеатры отказываются от практики раздавать очки бесплатно перед каждым сеансом. На 3D фильм можно прийти с очками с прошлого раза или приобрести новые, которые позже окажутся в куче таких же, покупаемых по забывчивости. Это, кстати, может стать одним из способов дополнительного заработка кинотеатров, наравне с попкорном и чипсами.

В некоторых странах разница в цене на сеансы превышает 30%. В частности, в Германии вы доплатите 3 евро за сам 3D сеанс и ещё 1 евро за очки, таким образом, разница от стандартного показа составит 45%. В Киргизии, Армении и Казахстане зафиксирована разница в 50-60%. Меньше всего цены на билеты отличаются в Финляндии (7%), Саудовской Аравии и Словакии (6%), Сингапуре (3%).

В Таджикистане и Узбекистане, чтобы увидеть на экране любимого героя «в объёме», в некоторых киноцентрах нужно доплатить всего 4-6%.

Примечание: Стоимость билетов сравнивалась по данным, доступным в сети интернет на официальных сайтах кинотеатров. Из исследования были исключены кинотеатры музейного и нерепертуарного показа, а также все случаи промо-акций по продажам билетов: в выборку попал один стандартный билет на вечерний сеанс популярных фильмов, демонстрируемых в июле 2019 г. При конвертации валют использован официальный курс по состоянию на июль 2019 года.

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