Минсельхоз Таджикистана совместно с мэрией Душанбе проведет 25 августа в столичном торговом центре «Мехргон» Праздник тыквы.
В празднике со своими выращенными тыквами примут участие земледельцы из городов Гиссар, Турсунзаде, Вахдат, районов Рудаки и Шахринав, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.
Ранее в различных городах и районах Таджикистана проводили праздники дыни и меда.
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