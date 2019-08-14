Находясь за рулем своего автомобиля марки «ВАЗ-21014», парень оскорблял девушку-пешехода и допустил в отношении нее домогательство, сообщает пресс-центр УМВД РТ.

«Вечером 12 августа молодая девушка из Душанбе посредством социальных сетей распространила информацию о том, что молодой водитель автомашины с государственным регистрационным номером 0014 ЕС 01 нецензурно выразился в отношении нее и при этом рукой дотронулся до ее ноги», - отмечается в сообщении.

Ровно через час после появления информации в соцсетях сотрудники столичной милиции по данному факту задержали 27-летнего жителя района Рудаки Заробиддин Давлатов, сообщает УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Приговором суда столичного района Сино от 13 августа Давлатов за мелкое хулиганство привлечен к пяти суткам административного ареста.

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