Компания Facebook Inc. нанимала подрядчиков за деньги, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В компании подтвердили, что сообщения прослушивались сторонними людьми, пишет Коммерсант.

Facebook объяснил, что наемные работники проверяли правильность расшифровки голосовых сообщений, которые сделал искусственный интеллект компании. Там также заявили, что перестали это делать неделю назад.

Сами подрядчики не знали, зачем они расшифровывают аудиозаписи. Facebook не уведомлял пользователей о том, что их сообщения просматриваются другими людьми.

Также в Facebook утверждают, что это касалось сообщений пользователей, которые сами согласились на это, выбрав специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.

Bloomberg отмечает, что речь идет о пункте в политике использования данных Facebook, который гласит о сборе «контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете» при «отправке сообщений или общении друг с другом».

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