Многие из вас наверно уже давно хотят побывать в соседнем Узбекистане - полюбоваться сказочно красивым Самаркандом или древней Бухарой, а может и просто погулять по паркам Ташкента, но все никак…
Впереди выходные, и мы подумали, что вам будет полезна информация о том, как наиболее быстро, дешево и удобно доехать в узбекские города и на что там можно посмотреть.
У тех, у кого есть собственный транспорт, сделать это проще: залил бензин и вперед навстречу приключениям.
Кстати, начиная с 14 июня за въезд в Узбекистан таджикистанцы, путешествующие в эту страну на своих авто, платят всего $2 в качестве страховой пошлины вместо предыдущих $52. В ответ, через два месяца, Таджикистан тоже снизил ее для узбекских автопутешественников.
Для тех, кто решил путешествовать по Узбекистану самостоятельно, без авто, мы предлагаем несколько вариантов, как туда можно добраться дешевле и удобнее.
Итак:
Душанбе – Самарканд, 480 км
Добраться из таджикской столицы до Самарканда можно на такси. Путь можно совершить через Пенджикент, через пограничный пункт "Саразм-Джартеппа". Это дорога отнимет у вас 6 часов и в среднем 120-150 сомони.
Так, одно место в такси, отправляющегося с автомобильного терминала «Маром» в Душанбе до Пенджикента, стоит 100-120 сомони. Из Пенджикента до Самарканда можно доехать на такси еще за 20-30 сомони.
Также можно доехать из Пенджикента до границы, пройти паспортный контроль, и пересесть в другую машину уже на территории Узбекистана. Цена проезда в Самарканд примерно такая же, но вы экономите время во время прохождения границы.
Средняя стоимость хостелов в Самарканде - от $10 за сутки.
В Самарканде можно посетить Регистан, мавзолей Тамерлана и его семьи "Гур-Эмир", "Шохи Зинда", Мечеть "Хазрати Хизр", "Биби Ханум", медресе Улугбека, Музей основоположника таджикской современной литературы Садриддина Айни и многое другое.
В целом, на экскурсии у вас уйдет один день.
Душанбе – Бухара, 540 км
Из Самарканда в принципе рукой подать до другого исторического города – Бухары. Сюда можно добраться на скоростном поезде «Афросиёб»: за 3 часа и 116 сомони. Или на такси: это займет 5 часов и примерно 60-80 сомони на наши деньги.
Кстати, в Бухару также можно попасть и из самого Душанбе – для этого необходимо с терминала «Зарнисор» доехать на такси до таджикско-узбекской границы – КПП «Дусти»: это будет стоить 25 сомони и около часа времени.
Проходите границу, и на такси доезжаете до узбекского города Денау за 10 сомони, и уже отсюда до Бухары едут такси: стоимость от 100 до 200 сомони, в зависимости от машины. Время в пути - примерно 8 часов.
Стоимость хостелов в Бухаре - от $10 за сутки. Их тут огромное количество: почти в каждом дворе.
В Бухаре можно начать свое путешествие с посещения мавзолея Саманидов.
Посмотрите и на медресе "Мири Араб", "Чор Минор" и загляните в мавзолей Бахоуддина Накшбанда.
В этом древнем городе можно гулять бесконечно - каждый камень тут буквально дышит историей.
Душанбе - Ташкент, 480 км
Во-первых, в столицу Узбекистана из Душанбе можно добраться самолетом: они только сюда они и летают.
Душанбе с Ташкентом связывают таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» (рейсы каждую пятницу утром) и узбекская авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» (каждый понедельник вечером). Стоимость авиаперелета «Сомон Эйром» - $68 ($110 в оба конца), а узбекскими авиалиниями - $81 ($159 в оба конца).
Добраться до Ташкента можно и автотранспортом. Причем, есть несколько путей из Душанбе. Один из них - через Худжанд: до Худжанда – 100-120 сомони и 5 часов пути на такси, далее снова на такси уже до Ташкента: это займет около 3 часов времени (переход границы включен) и будет стоить 100 сомони за место в машине.
Можно доехать и на рейсовом автобусе (курсируют с 8 часов утра с Худжандского автовокзала): это будет дешевле – 50 сомони, но дольше – 4,5 часа.
Второй путь в Ташкент из Душанбе пролегает через Турсунзаде: с терминала «Зарнисор» доезжаем до таджикско-узбекской границы – КПП «Дусти» за 25 сомони. Оттуда на такси до вокзала Сариосиё (Денау) – 10-15 сомони на наши деньги. И уже отсюда можно отправиться в узбекскую столицу на такси – 11 часов пути и 120-150 сомони за место в машине.
Если же вас утомляет дорога, то можно доехать до Ташкента и поездом: 15 часов в пути и 230 сомони место в плацкарте. Поезда тут, кстати сказать, очень чистые и комфортные.
Жилье в Ташкенте можно найти примерно за $25.
В Ташкенте можно посмотреть Площадь Мустакилик, сходить в музей Темуридов, побывать на горно-лыжном курорте «Чимгон», съездить на "ташкентское море" - Чарвакское водохранилище, увидеть Древний Коран в мечети "Хазрати Имам", погулять по ташкентскому Арбату и просто посетить многочисленные рестораны и кафе с вкуснейшей узбекской кухней.
Кстати, цены в узбекских точках общепита очень приемлемые – сытный обед в национальной чайхане может обойтись вам в 2-3 доллара.
Cчастливого путешествия!
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