АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 АВГУСТА
- В Душанбе определится победитель молодежного чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. В заключительном туре сыграют молодежные сборные Таджикистана и Ирана. Начало матча, который состоится на Центральном республиканском стадионе, в 20:00.
- В Душанбе состоится квартирник «Цой вечен»: акустический концерт музыканта Джэка Рока. Начало в 20:00 в «Еспрессо кафе» (возле Минфина).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 АВГУСТА
1935 – Открылась первая детская спартакиада Таджикистана.
2018 - Свыше 250 представителей таджикского бизнеса Таджикистана приняли участие в работе заседания Совета предпринимателей Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте: по итогам подписано контрактов и соглашений на сумму свыше 100 миллионов долларов.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 АВГУСТА
1907-1978 – Родился писатель Хабибулло Назаров.
1913-1983 – Родился переводчик Хабиб Ахрори.
1919 – Родился художник, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Сироджиддин Нуриддинов.
1936 -2011 – Родился артист театра и кино Бурхон Раджабов.
1939 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Раджаб Хусейнов.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 15 августа от чешской компании Windy.com.
Учёные назвали неуязвимую для рака группу крови
На выходные – в Узбекистан. Как туда доехать быстрее и дешевле?
В Таджикистане мужчина топором зарубил супругу и ранил отца
Как узнать, что твой ребенок хочет покончить с собой
Атамбаеву предъявили новые коррупционные обвинения
Девять женщин обвинили певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах
В Узбекистане появятся туристические махалли, кишлаки и аулы
«Худжа-командир» Каримов и его «подвиги» во время гражданской войны в Таджикистане
Facebook нанимал работников для расшифровки голосовых сообщений пользователей
МегаФон Таджикистан пополняет фирменную розницу мобильными салонами
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста