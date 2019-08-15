Стала известна судейская бригада, которая обслужит матч первого тура второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу в группе «F» между национальными сборными Таджикистана и Кыргызстана. Эту встречу рассудит бригада арбитров из Катара.

Главным арбитром назначен 37-летний рефери ФИФА Хамис Мохаммед Аль-Кувари. На линиях ему будут помогать соотечественники, ассистенты рефери ФИФА – 29-летний Юсуф Ареф Аль-Шамари и 24-летний Заху Снайд Аль-Шаммари. Функции резервного судьи возложены на 35-летнего рефери ФИФА Ахмада Аль-Али из Кувейта. Инспектировать судей будет Кадхум Ауда Лазим Аль-Саеди из Ирака, а комиссаром матча назначен Бачир Чафик Абдул Халек из Ливана.

Матч первого тура второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в группе «F» между национальными сборными Таджикистана и Кыргызстана состоится 5 сентября на Центральном республиканском стадионе Душанбе.

Между тем как сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана, национальная сборная Афганистана по футболу проведет свои домашние матчи в рамках второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Душанбе.

Из-за соображений безопасности сборная Афганистана не сможет проводить международные матчи у себя, Федерация футбола этой страны выбрала Душанбе местом проведения домашних игр в отборочном турнире ЧМ-2022.

Во втором раунде отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Афганистана сыграет в группе «Е», где ее соперниками будут сборные Катара, Омана, Индии и Бангладеш.

Свой первый домашний матч в отборочном цикле ЧМ-2022 сборная Афганистана проведет 10 сентября против команды Бангладеш. Эта встреча пройдет на Центральном республиканском стадионе Душанбе.

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