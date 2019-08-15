Стала известна судейская бригада, которая обслужит матч первого тура второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу в группе «F» между национальными сборными Таджикистана и Кыргызстана. Эту встречу рассудит бригада арбитров из Катара.
Главным арбитром назначен 37-летний рефери ФИФА Хамис Мохаммед Аль-Кувари. На линиях ему будут помогать соотечественники, ассистенты рефери ФИФА – 29-летний Юсуф Ареф Аль-Шамари и 24-летний Заху Снайд Аль-Шаммари. Функции резервного судьи возложены на 35-летнего рефери ФИФА Ахмада Аль-Али из Кувейта. Инспектировать судей будет Кадхум Ауда Лазим Аль-Саеди из Ирака, а комиссаром матча назначен Бачир Чафик Абдул Халек из Ливана.
Матч первого тура второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в группе «F» между национальными сборными Таджикистана и Кыргызстана состоится 5 сентября на Центральном республиканском стадионе Душанбе.
Между тем как сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана, национальная сборная Афганистана по футболу проведет свои домашние матчи в рамках второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Душанбе.
Из-за соображений безопасности сборная Афганистана не сможет проводить международные матчи у себя, Федерация футбола этой страны выбрала Душанбе местом проведения домашних игр в отборочном турнире ЧМ-2022.
Во втором раунде отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Афганистана сыграет в группе «Е», где ее соперниками будут сборные Катара, Омана, Индии и Бангладеш.
Свой первый домашний матч в отборочном цикле ЧМ-2022 сборная Афганистана проведет 10 сентября против команды Бангладеш. Эта встреча пройдет на Центральном республиканском стадионе Душанбе.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Журналисты протестировали скорости 4G-интернета компании МегаФон Таджикистан в Айнинском районе
Приключения иностранцев в Таджикистане: бродячий музыкант, потерянные кредитки и сигнал SOS из Голландии
Президент Узбекистана назвал уровень знаний чиновников «главной угрозой» для страны
В Таджикистане обвалился рубль. В НБТ объяснили, почему
Глава МИД Таджикистана свозил иностранных послов в горы
Атамбаева обвинили в незаконном приобретении резиденции
19-летний казахстанский футболист умер от молниеносного сепсиса
Пресс-секретарь Погранвойск Таджикистана приговорен к 15 годам за госизмену
Он спас 234 жизни. Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Подмосковье
Мансур уже в Душанбе. Он презентует душанбинцам свой новый альбом
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста