Комплекс «Независимость и свобода» будет возведен за столичным педагогическим университетом, гостиницей «Авеста» и «Кохи Вахдат». К его строительству приступят в конце 2019 года, а сдадут к 30-летию независимости Таджикистана - в 2021 году.

"На месте возведения будущего комплекса сегодня идут подготовительные работы: по согласованию с владельцами жилых домов идет снос жилья, на месте которого будет возведен сад «Истиклолият», где и будет установлен новый комплекс", - сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Мэрия Душанбе планирует сдать сад с уникальным архитектурным комплексом в честь 30-й годовщины государственной независимости Таджикистана, который страна будут отмечать в сентябре 2021 года.

Проект комплекса «Независимость и свобода» подготовлен творческой группой главного управления по архитектуре и градостроительству столицы под руководством мэра Рустама Эмомали. Он был признан победителем конкурса, объявленного правительством Таджикистана.

Итоги конкурса были подведены 11 марта с участием премьер-министра Кохира Расулзода, мэра Душанбе Рустама Эмомали, членов комиссии и специалистов отрасли.

Всего на конкурс было предложено 32 проекта. Но выиграл его проект мэра.

Сад «Истиклолият» с архитектурным комплексом, символизирующим «Независимость и Свободу», будет возведён в честь 30-летия Государственной независимости республики на площади 29 гектаров.

Проект с символом «Тодж» будет состоять из помоста, центральных, южных и северных ворот, фонтана, водопада, панно, беседок, площадок для гуляний, скверов, декоративных бассейнов с каналами, стоянок и других элементов.

Высота комплекса в целом составит 121 метр. Подножие комплекса представляет собой восьмиугольную пирамиду, состоящую из 7 парадных входов. Внутри него будет размещён музей и зал для проведения мероприятий.

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