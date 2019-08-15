Популярный персоязычный исполнитель Мансур Джафари прилетел сегодня ночью в таджикскую столицу.
Он выступит на Dushanbe Summer Fest, который пройдет на столичном "Наврузгох" 17-18 августа.
Мансур приготовил настоящий подарок душанбинцам – в рамках летнего фестиваля состоится презентация его нового альбома.
Завтра он выступит в прямом эфире в рамках шоу "Набзи руз" радио Asia-Plus.
17 августа в 22:00 Мансур Джафари выступит в " Royal club Dushanbe".
Сейчас Мансур проживает в США, но уже не в третий раз преодолевает огромное расстояние для встречи со своими поклонниками из Таджикистана. Последний раз он был в Душанбе в 2011 году.
Мансур Джафари Мамагани — персидский и американский певец, композитор, актер и модельер - родился 8 июля 1971 года в Тегеране.
Запись его первого альбома под названием Ferferehayeh Bi Baad под лейблом «Caltex Records» завершилась в 1994 году.
На данный момент у него 11 сольных альбомов. А это одна из последних композиций Мансура - "Лаби сурх".
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