Популярный персоязычный исполнитель Мансур Джафари прилетел сегодня ночью в таджикскую столицу.

Он выступит на Dushanbe Summer Fest , который пройдет на столичном "Наврузгох" 17-18 августа.

Мансур приготовил настоящий подарок душанбинцам – в рамках летнего фестиваля состоится презентация его нового альбома.

Завтра он выступит в прямом эфире в рамках шоу "Набзи руз" радио Asia-Plus.

17 августа в 22:00 Мансур Джафари выступит в " Royal club Dushanbe".

Сейчас Мансур проживает в США, но уже не в третий раз преодолевает огромное расстояние для встречи со своими поклонниками из Таджикистана. Последний раз он был в Душанбе в 2011 году.

Мансур Джафари Мамагани — персидский и американский певец, композитор, актер и модельер - родился 8 июля 1971 года в Тегеране.

Запись его первого альбома под названием Ferferehayeh Bi Baad под лейблом «Caltex Records» завершилась в 1994 году.

На данный момент у него 11 сольных альбомов. А это одна из последних композиций Мансура - "Лаби сурх".

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