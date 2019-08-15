В отделение туристической милиции при МВД, созданное в апреле прошлого года, обратилось уже более 3000 тысяч иностранных граждан со своими личными проблемами – кто сумку или документы потерял, у кого-то байк поломался, кому-то требуется сопровождение.
Историй много, но мы собрали для вас пять самых интересных на наш взгляд.
Ночлег для бродячего музыканта
В сентябре прошлого года в отделение туристической милиции в Душанбе поступил вызов – мучают туриста возле гостиницы «Вахш». Чтобы разобраться в ситуации на место выехали сотрудники туристической милиции.
Оказалось, что житель Азербайджана, расположившись в самом центре Душанбе, своей игрой на гитаре и пением зарабатывал необходимые средства для дальнейших путешествий.
Поскольку попрошайничество запрещено в Таджикистане, к нему подошел участковый, который потребовал прекратить выступление, а турист пытался доказать, что это его деятельность для души, а также образ жизни – таким образом он объехал полмира.
Но ни участковый, ни турист, не могли понять друг друга из-за языкового барьера. Сотрудники туристической милиции, владеющие английским, выслушали жалобы туриста, и попытались объяснить особенности таджикского законодательства, которые он нарушал.
В этом случае блюстители правопорядка решили принять неординарное решение для улаживания конфликта – они организовали ночлег и транспорт для туриста, который направлялся дальше, в Узбекистан.
В качестве благодарности, он спел для своих новых друзей, а поет он действительно хорошо – можете убедиться сами.
Документы американца нашли за 20 минут
После того, как гражданин США в августе прошлого года потерял документы на всю семью и кошелек в одном из столичных такси, он обратился за помощью к патрулю туристической милиции Таджикистана.
Документы нашли всего за 20 минут благодаря слаженной работе с ГАИ республики и системой «Безопасный город».
Всегда начеку
Каждый вечер сотрудники турмилиции патрулируют места скопления туристов. В феврале вблизи театра оперы и балета нашли кошелек, в котором было 7 тысяч сомони и две сберегательные карточки – «Тинькофф Банк» и «Сбербанк».
По имени на картах милиционеры стали искать владельца кошелька в социальных сетях. Задача оказалась непростой, потому что по запросу выходили десятки человек с тем же именем и фамилией.
- Мы писали каждому, но все-таки нашли того самого туриста, - рассказывает начальник отделения туристической милиции Дилафруз Каримова. – После того, как он описал содержимое кошелька, мы вернули все в целости и сохранности. Оказалось, что он даже не планировал заявлять в милицию о пропаже, потому что не верил, что кошелек найдется, а тут мы сами его нашли.
Спасли жизнь голландцу
Буквально в минувшую пятницу на телефон горячей линии туристической милиции поступил звонок из Голландии, в котором сообщалось, что гражданин этой страны разбился на мотоцикле в Мургабе.
Звонивший оставил координаты места происшествия и попросил экстренно найти пострадавшего.
Патруль туристической милиции ГБАО тут же отправился на поиски туриста. Оказалось, что группа туристов из трех человек путешествовала на мотоциклах и один из них, не справившись с управлением, врезался в скалы.
Его попутчики сообщили координаты нахождения своим знакомым в Голландии, а те нашли номера горячей линии МВД РТ в Интернете.
Гражданина Голландии обнаружили с множественными переломами, перевезли в Хорог, где оказали первую медицинскую помощь. Поскольку ему требовалась срочная операция, его экстренно перевезли в Душанбе.
На сегодняшний день турист чувствует себя хорошо.
Приключения итальянца
На прошлой неделе гражданин Италии сообщил о потере сумки. К тому же, у него поломался мотоцикл, на котором он совершал путешествие. Поскольку запчасти к его транспортному средству дорогие, да и деньги в потерянной сумке, он не мог его починить.
Сотрудники туристической милиции отправились на поиски сумки по приблизительным координатам, которые сообщил турист.
Сумка нашлась в районе Варзоба: все личные вещи остались нетронутыми.
Осталось решить проблему с мотоциклом. Поскольку турист намеревался ехать в Узбекистан, турмилиция отвезла итальянца и его мотоцикл до границы с Самаркандом на своем автотранспорте, где передала его встречающей стороне из Узбекистана.
Если вы иностранный гражданин и попали в беду, нуждаетесь в юридической или другой консультации, или возникнут проблемы с визой и другими документами, можете звонить по номерам 37 2318036, или писать на страницу туристической милиции в Instagram.
Возможно, вам также будет интересно посмотреть видеосюжет о том, как работает туристическая милиция в Таджикистане, а также почитать советы туристам, въезжающим в Таджикистан.
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