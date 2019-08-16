АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 АВГУСТА
- В Душанбе пройдет заседание Совета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана, которое проведет спикер Шукурджон Зухуров. На Совете будут рассмотрены законопроекты, представленные правительством страны и другими субъектами законотворчества.
- В прямом эфире радио Asia-Plus в шоу "Набзи руз" выступит популярный певец МАНСУР. В 11:00 настраивайся на волну 107 FM!
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 АВГУСТА
2006 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов удостоен звания почетного гражданина российского города Сочи.
2011 - Эмомали Рахмон открыл в ГБАО четвертый мост через Пяндж, соединяющий Таджикистан и Афганистан.
2018 - В Ташкенте прошла выставка «Произведено в Таджикистане», на которой были представлены достижения промышленности республики.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 АВГУСТА
1933 – Родился журналист Бахтибек Асалбеков.
1952-1998 – Родился журналист Бустон Шакури.
1964 – Родился доктор технических наук Рахим Азимов.
1974 – Родился чемпион мира Рахимкул Малахбеков.
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