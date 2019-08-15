Дочь известного футболистам Умеда Алидодова - Ясмина в свои 16 уже успела покорить своим пением Арабские Эмираты. Сегодня она побывала в студии радио Asia-Plus и спела радиослушателям вживую.
Ясмина Алидодова приехала в Таджикистан и сейчас поет под началом Тахмины Рамазановой, солистки группы "Авесто".
Ясмину Алидодову уже знают за рубежом: с раннего детства она пела в эфире популярного телеканала в Арабских Эмиратах, участвовала в российском реалити-шоу "Кто ты?!".
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