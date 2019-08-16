Мэр Душанбе Рустам Эмомали внес поправки в решение «О регулировании движения грузовых автомобилей города», принятое еще в феврале 2015 года экс-мэром столицы Махмадсаидом Убайдуллоевым.

Суть поправки заключается в том, что впредь грузовые автомобили, перевозящие свыше 10 тонн грузов, могут двигаться по улицам Душанбе с 21:00 до 5 часов утра, сообщил «АП» источник в администрации мэра столицы.

Ранее такое разрешение давалось с 22:00 до 5 утра.

По словам источника, в дневное время суток движение большегрузных автомашин по улицам города запрещено.

«Однако отдельным категориям грузовиков, которые работают на строящихся в Душанбе важных объектах, делается исключение: им дают специальное разрешение городских властей», - отметил источник.

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