У Вас имеются свободные денежные средства? Планируете выгодно их вложить и получить хороший доход в конце срока?

Хранение денег дома в наши дни является небезопасным и неэффективным, так как велика вероятность траты денег на какие – нибудь незапланированные расходы. Как быть?

Вложите свои деньги в депозитные продукты Банка Эсхата и гарантированно их умножьте! На Ваш выбор 6 депозитных продуктов до 15% годовых в валюте сомони.

Хотите вложить средства, но также хотите ежемесячно получать доходы в качестве процентов по вкладам? Тогда Вам подойдет депозитный продукт «Даромади устувор» с процентной ставкой до 11% годовых. Пополнять вклад можно до половины срока.

Хотите вложить средства и за счет капитализации процентов получить в конце срока большой доход? Вкладывайте их в депозитные продукты «Захирашаванда» и «Хариди фоиданок +» до 12% годовых.

Копите на будущую учебу ребенка? Вложите их в депозитный продукт «Бачагона». А если Вы хотите просто сберечь свои средства и снимать, и пополнять при желании, а также увеличивать до 3% годовых, то можете выбрать счет «Озод», который создан в виде копилки.

Когда речь идет о вложении и увеличении денежных средств, то нужно обращать внимание не только на проценты банка, но и на надежность и стабильность. Банк Эсхата неоднократно удостаивался высоких оценок международных рейтинговых агентств, таких как Moody’s Investors Services, Planet Rating и Micro Finanza rating за стабильную финансовую деятельность, устойчивый рост и высокие показатели результатов деятельности.

Вложив свои денежные средства в депозитные продукты Банка Эсхата, Вы гарантированно сохраните и преумножите свои деньги.

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