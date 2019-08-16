У Вас имеются свободные денежные средства? Планируете выгодно их вложить и получить хороший доход в конце срока?
Хранение денег дома в наши дни является небезопасным и неэффективным, так как велика вероятность траты денег на какие – нибудь незапланированные расходы. Как быть?
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Когда речь идет о вложении и увеличении денежных средств, то нужно обращать внимание не только на проценты банка, но и на надежность и стабильность. Банк Эсхата неоднократно удостаивался высоких оценок международных рейтинговых агентств, таких как Moody’s Investors Services, Planet Rating и Micro Finanza rating за стабильную финансовую деятельность, устойчивый рост и высокие показатели результатов деятельности.
Вложив свои денежные средства в депозитные продукты Банка Эсхата, Вы гарантированно сохраните и преумножите свои деньги.
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