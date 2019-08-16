Компания Tcell сегодня открыла первый центр обслуживания абонентов на остановке общественного транспорта в Душанбе рядом с кинотеатром «Ватан». Здесь функционирует зона Tcell Wi-Fi, клиенты смогут получить квалифицированный сервис по всем вопросам связи Tcell и зарядить свои устройства – прямо во время ожидания транспорта.

Tcell – ведущий инноватор в Таджикистане, который своей деятельностью выполняет обещание предоставлять самые современные технологии для развития Таджикского общества.

Данный центр обслуживания стал первым из многих офисов, которые компания откроет на остановках по всему городу Душанбе. Сеть таких современных и «умных» остановок позволит создать инфраструктуру с доступным Wi-Fi, что со стороны компании является предпосылкой к развитию проекта «умного» города.

«Умный город» - это концепция интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT решения) для управления городской инфраструктурой. Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни людей с помощью технологий.

Стремясь быть еще ближе к своим абонентам, Tcell предоставляет инновационные решения и расширяет розничную сеть, выбирая для центров обслуживания самые удобные для абонентов локации.

В новых центрах обслуживания компании клиенты смогут получить квалифицированный сервис, проконсультироваться по всем вопросам связи Tcell, подключить самые подходящие именно для них тарифы и услуги для связи.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.