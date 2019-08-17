К 29-й годовщине смерти легендарного рокера Виктора Цоя в Душанбе 17 августа в The Place состоится вечер его памяти.

Мы пообщались с главным организатором концертов и преданным поклонником Цоя – Джэком Роком, который рассказал нам о том, как ему пришла идея проводить «Дни памяти Виктора Цоя» в Душанбе и что для него «Кино».

- Как давно ты являешься поклонником Цоя?

- Началось все в 4 года, когда я в первые услышал группу Кино, альбом Ночь» и меня он зацепил. И мне повезло, что гибель Цоя прошла мимо моего сознания. Я осознал, что Цой умер, когда вышел фильм «Последний герой». Мне уже было 6. И когда я посмотрел фильм, я заплакал в конце. После просмотра фильма, я собрал все свои бобины – 3 альбома, прослушивал и рыдал. В 1996 году вышла коллекция аудиокассет «Кино», всего их было 13. У меня же тогда даже не было кассетного магнитофона, но когда он появился, я на чал собирать по одной кассете, правда до конца так и не собрал.

фото предоставлено музыкантом

- Повлияло ли творчество группы «Кино» на ту музыку, что ты стал писать сам?

- На самом деле, многие считают, что я люблю только «Кино». Но это не так. У меня очень много любимых групп, которые в той или иной степени оказали влияние на меня. Это и Slayer и Black Sabbath и норвежский блэк метал. Например, на творчество моей группы Аль Азиф группа «Кино» не повлияла никак, потому, как это мы играли скоростной метал, и там просто для «Кино» не было места. А вот на другой мой проект «Зло» - да, повлияла. Мы, например сделали кавер на песню «Малыш» в хард роковом варианте. Правда все песни, которые я писал лет в 14, там в тестах явно прослушивалось влияние Цоя и чуть-чуть остального (смеется).

- Давай поговорим о дне памяти. Ты первый человек, который организовал концерты, посвященные Цою. Как тебе пришла эта идея?

- Я бы не сказал, что я первый вообще. Я первый за последние несколько лет.

В 2015 году в спорт-баре «Истиклол» мы организовали очень большой концерт с постпродакшном и бокс сетами. А идея пришла совершенно внезапно в голову моему другу Андрею Гришину. Я договорился с местными группами, и они согласились. У меня тогда своей группы не было, поэтому я для того концерта готовился с группой Рэд плэнет. С оборудованием нам помог музыкант Рустам Сафаров, он принял и участие в этом концерте. Также подключились ребята из групп «Юнайтед» и «Парем». Причем Ребята из «Парем» были уверены, что это будет не серьезный концерт. Но тот концерт прошел на высшем уровне. Причем настолько, что отзывы о нем были исключительно положительные. Как от музыкантов, так и от слушателей. У нас было аж 3 комплекта звукового оборудования, 2 барабанные установки.

- В этом году ты решил сделать два концерта. Первый уже прошел в кафе «Эспрессо» и прошел отлично, по-семейному. Что ты ожидаешь от концерта?

- Ничего особенного, просто хочу отыграть чисто и энергично.

- Недавно «Металлика» на своем концерте в Москве сыграла песню Цоя – Группа крови. Тебе понравилось?

- Они молодцы. Но не потому, как они исполнили Цоя, а потому, что, не разбираясь в русской музыке, взяли самую популярную песню группы и сделали хороший подарок своим поклонникам.

- Что бы ты пожелал начинающим музыкантам, которые хотят внести свой вклад в развитие рок-музыки в Таджикистане?

- Если ты занимаешься рок-музыкой, то там нет в принципе страха слажать. Потому, что даже самые именитые музыканты лажают, но есть еще один параметр, о котором все напрочь забывают – это внутренний драйв. Если его нет, ты хоть обыграйся, вызубри, вылежи – это не будет так энергично. А если же ты взял не тот аккорд, но сделал это весело и лихо, то народ тебе это простит. Цой, кстати тоже об этом говорил. Тебе простят все: плохие тексты, плохую игру, плохие записи. За честность простят все. Когда честность исчезнет, нам ничего не простят. Поэтому я отталкиваюсь от этого. Нужно быть искренним, и иметь внутренний драйв. Если занимаешься рок-н-роллом, то без драйва никуда.

И еще одна важная вещь. Заниматься! Не только нарабатывать технику, но и много слушать. Надо много чего знать, чтобы не повторяться и не уподобляться.

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