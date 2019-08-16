Монография Давлатали Давлатзода «Мусульмане: подлинная история расцвета и упадка», посвященная истории формирования и развития мусульманской общины и вкладе мусульман в развитии мировой цивилизации, была издана на таджикском языке в Душанбе в 2017 году и привлекла внимание множества исследователей и читателей.
Автором книги является таджикский востоковед Давлатали Давлатзода, несколько лет посвятивший изучению культуры и религии в странах Арабского Востока. Исходя из большого интереса русскоязычных читателей, данная книга была переведена и подготовлена к изданию на русском языке.
Книга, являясь результатом многолетних исследований автора, рассказывает об истории возникновения и формирования мусульманского общества, о вкладе мусульман в развитии мировой цивилизации, об их величайших достижениях в Золотые Века, о разрушительных последствиях монгольского нашествия в страны исламского мира.
Основываясь на достоверные средневековые персидские и арабские источники, изданные на языке оригинала, автор приводит ранее неизвестные факты об истории мусульман. Выдвигая новую версию подлинных причин прогресса и упадка мусульманской цивилизации, автор доказывает, что монгольское нашествие, нанеся смертоносный удар в процесс развития исламской цивилизации, в корне изменила ход истории человеческого развития. Так же он приводит некоторые иные причины, в том числе способствовавшие отставанию мусульман в наше время и путях выхода из сложившегося положения.
В книге приведены сведения о роли мусульман в развитии Китая, Андалузской Испании, сравнительные анализы некоторых ситуаций в современном мусульманском обществе. Часть этой информации впервые публикуются на русском языке.
Вопреки сложившимся на Западе воззрениям и взглядам о негативной роли ислама в развитии человеческой цивилизации, автор книги доказывает прогрессивность домонгольского ислама по сравнению с другими мировыми религиями. Книга является своеобразным ответом на инсинуации отдельных европейских политиков о несовместимости ислама и прогресса.
Недавно данная книга стала предметом обсуждения при встрече автора Давлатали Давлатзода с Научным руководителем Института Востоковедении Академии Наук Российской Федерации Виталием Наумкиным.
Печатная версия книги будет издана в Москве уже до конца текущего года, а выпуск электронной версии ожидается в ближайшее время.
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