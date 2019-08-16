Самый популярный ведущий на радио Asia-Plus Баха Назирбаев составил для вас музыкальный рейтинг всего самого вкусного за неделю.

Совсем неважно, какая у тебя внешность. Гораздо важнее, насколько красив ты внутри.

Главные хитмейкеры 2017 года «Грибы» вернулись без предупреждения. Теперь это дуэт 4atty aka Tilla и Симптома НЖН (Юрий Бардаш и Kyivstoner существуют отдельно как сольные бренды), а его название пишется латиницей. Grebz - По ремонту.

Режиссер Пол Томас Андерсон заставил сестер Хаим бродить по улицам, постоянно избавляясь от лишней одежды. Саксофонное соло и «ту-ту-ту» в припеве явно намекают на великую песню Лу Рида «Walk on the Wild Side». Кажется, главный хит лета наконец написан.

Слушать новый альбом Мадонны «Madame X», если честно, невозможно. Но певица не была бы великой, если бы не умела превращать даже слабый и проходной материал во впечатляющие высказывания и совсем не дежурные новостные поводы. Видео на песню «God Control» стало манифестом против свободного распространения огнестрельного оружия и возросшего насилия в американском обществе.

Mohsen Yeganeh и его друзья с песней Behet Ghol Midam – Эдакая Иранская версия группы The Eagles, но менее интересными от этого они не стали.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.