Традиция чаепития на Востоке – нерушимая церемония, на которую стоит посмотреть хотя бы раз в жизни.

Казахстан

В этой стране, в основном, пьют черный с молоком. В Казахстане, как впрочем, во всех странах центрально-азиатского региона, свойственно пить чай не торопясь, размеренно. Казахская кухня богата на национальные сладости к чаепитию, одним из которых считается десерт жент - сытное и сладкое блюдо, которое при всем желании не съешь много. По консистенции он напоминает халву, но вкус совершенно другой.

Готовят этот национальный десерт из муки крупного помола из ячменя или пшеницы, с добавлением сушеного толченого творога, топленного масла, сахара, меда, изюма и орехов.

источник Nur.kz

Приготовить жент не очень сложно, хотя процесс трудоемкий. Для этого нужно перемолоть сахар в кофемолке, соединить его с талканом и изюмом. Масло, мед и сироп нужно растопить на медленном огне, влить тонкой струйкой в талкан (только так, а не наоборот) и перемешать. Пока масса теплая, сформировать ее в формы или сделать пласт и завернуть в пищевую пленку. Если чувствуете, что масса не хочет собираться, добавьте еще немного растопленного масла. Если, наоборот, слишком жидко вышло — подсыпьте талкана. Приготовленный жент должен постоять в холодильнике минимум два часа, а затем порезать жент горячим ножом на небольшие прямоугольники.

Кыргызстан

Любое киргизское застолье начинается и заканчивается чаем – зеленым или черным, к которому подают национальные сладости. В целом, киргизы предпочитают готовить сладости из натуральных продуктов: орехов, фруктов, ягод и ароматного горного меда. Предлагаем вам попробовать десерт жансак, который готовят из медово-ореховой смеси с добавлением топленого масла.

источник kaktus.media

После остывания жансак становится похожим на конфету – но натуральную, без капли химии. Эти конфеты не только вкусные, но и полезные – их рекомендуют есть при истощении организма для восстановления сил.

Чтобы приготовить жанскак, сперва нужно очистить и растолочь орехи. Топленое масло перекалить и перелить в неглубокую чашку. В горячее масло нужно добавить толченые орехи и перемешать. Немного остудить, добавить в масло мед и снова перемешать. Можно есть так или разлить в формы и высушить в тени. Конфеты готовы.

Таджикистан

Страна богата на чайные традиции: здесь пьют много чая, здесь очень любят чаепития. В среднем, за одно чаепитие таджики выпивают несколько пиал чая. Одной из разновидностей национальных десертов таджиков является жидкая халва, которая называется халвои тар. Она готовится из растительного масла, муки, сахара, воды, семечек или орехов по вкусу.

Источник vilook.com

А готовится халвои тар так: на низком огне в казанчике нужно нагреть масло и понемногу добавлять муку, немного сахара. Все время помешивая, нужно довести массу до темно бордового цвета. Затем в десерт нужно аккуратно добавить горячую воду, в холодной кристаллизируется, и продолжать помешивать довести до однородной массы. Как только халва загустеет, снимаем казан с огня. Остывшую халву можно разлить по блюдцам или по желанию разрезать на ромбики, посыпать измельченными орехами или семечками.

Туркменистан

По одной из излюбленных поговорок в Туркменистане «Пей чай — удовольствие получай!» можно понять, что к ритуалу чаепития здесь подходят основательно. Интересным национальным сладким угощением туркменов является бекмес, в переводе означающий виноградный сок, но его часто называют фруктовым медом. Другими словами, это натуральный сироп или сгущенный фруктовый сок, который готовят без добавления сахара, который подают гостям в качестве десерта.

Источник povar.ru

Каждое туркменское племя имеет свой рецепт в зависимости от ягод или фруктов, которые больше распространены в местности. Обычно это виноград, тутовник, арбуз, дыня, груша, айва, яблоко и других фруктов и даже овощи.

Для приготовления бекмеса хорошо промывают все ягоды, из которых будут готовить этот сок. Затем выкладывают в емкость для варки, на дно которого наливают около стакана воды. Фрукт или ягоду, например, виноград, варят, помешивая деревянной лопаткой. После отвар вместе с виноградом процеживают через сито, и варить еще 5-10 минут. Затем емкость перемещают на водяную баню и уваривают до уменьшения в объеме в два раза. Готовый бекмес нужно разлить по баночкам, дать остыть и подавать с чаем.

Узбекистан

В Узбекистане к чайной церемонии относятся также серьезно, как и в Таджикистане. Известнейшей узбекской сладостью считается леденцовая карамель в форме подушечки, обсыпанной мукой - парварда. Состав этих узбекских конфет прост и состоит только из натуральных компонентов: сахара, муки, лимонного сока или лимонной кислоты.

Источник povar.ru

Рецепт приготовления парварды не менялся в течение многих веков: сначала из сахара варят тягучую карамельную массу, затем формируют белые подушечки и обваливают их в муке. В парварду иногда добавляют пряности или травяные добавки, которые придают не только утонченные вкусовые оттенки, но и целебные свойства. Кстати, парварду можно купить на базарах Узбекистана.

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