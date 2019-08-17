АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 АВГУСТА
- На столичном «Наврузгохе» состоится «Dushanbe Summer Fest – 2019». Начало в 18:00. Со сцены вас будут радовать своим творчеством легендарная группа Шамс и Мансур Джафари. На фестивале будет огромное количество развлечений, как для взрослых, так и для детей.
- В комплексе «Диар Душанбе» в 18:00 состоится «Ночь пожирателей рекламы».
- В 20:00 в The Place состоится концерт под названием «Цой вечен».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 АВГУСТА
День работников службы по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
День работников железной дороги
1948 – Организован Союз композиторов Таджикистана
1954 - Экспедиция альпинистов ВЦСПС покорила четвертую по высоте вершину Памира – пик Революции.
1977 - Советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.
2002 - Из Карачи в Душанбе возвратились 123 беженца, которые в годы гражданского противостояния были вынуждены покинуть родину.
2011 - Президента Таджикистана удостоили одним из высоких званий европейского сообщества в области культуры и политики – «Лидер XXI века».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 АВГУСТА
1924 – Родилась Народная артистка Таджикистана Ашура Носирова.
1930 – Родился русскоязычный писатель Таджикистана Михаил Табачников.
1936 – Родился русскоязычный писатель Таджикистана Тимур Зульфикаров.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 17 августа от чешской компании Windy.com.
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