АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 АВГУСТА
- Важных событий на этот день не предусмотрено.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 АВГУСТА
День изобретателей и новаторов
1960 - Впервые на Землю вернулись запущенные в космос живые существа - собаки Белка и Стрелка.
2003 - В тендере по строительству Анзобского тоннеля победила иранская компания «Собир».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 АВГУСТА
1515-1580 – Родился таджикско-персидский поэт, историк и переводчик Абдибек Шерози.
1909-1984 – Родился кинорежиссер Рафаил Перелштейн.
1954 – Родился доктор биологических наук Саидали Гулов.
1961-2001 – Родился певец Муборакшо Мирзошоев.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 19 августа от чешской компании Windy.com.
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