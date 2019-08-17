Милые друзья! Всю мою долгую жизнь я беседовал с тысячелетним мудрецом Ходжой Насреддином. Он часто спасал меня от скуки бытия... Иногда мне грустно, что Он уйдёт вместе со мной ... Но потом вернётся! Ведь Он бессмертен! Вот и сегодня Он явился в мой одинокий глиняный домик и принёс эту притчу.
Московский Банкир Банкиров, услышав о великом мудреце - острослове Ходже Насреддине,
Пригласил его в свой хрустальный дворец…
Ходжа согласился…
Потому что в 21 веке Золотого Тельца
Никому не нужны были Поэзия и Мудрость…
И он часто пил воду вместо чая…
И жевал седую бороду вместо лепёшки…
Мудрец в своём ветхом халате и пыльных сапогах – каушах
Остановился у золотых врат банкирской виллы…
Вытащил нож и порезал и без того дряхлый чапан и сапоги…
Выглянули на божий свет жёлтые… черепашьи пальцы вечного странника…
Банкир принял острослова в своём златотканом халате
с изумрудными пуговицами…
Говорят, что такие халаты носили Царь Соломон…
Чингисхан… Иван Грозный…
Теперь царями стали банкиры и ходят в царских одеяниях…
Казалось, что все вина мира и все диковинные яства украшали стол…
Долго и сладко текла беседа…
Мудрец сыпал анекдотами, афоризмами, притчами…
Банкир банкиров был в сладком восторге!..
Текли вина…
Яства таяли во ртах…
Но пришёл хладный опохмельный час прощания…
Мудрец, вдруг сверкнув глазами,
Как дамасскими саблями, улыбнулся:
- Брат!.. Погляди на мою одежду!..
Она истрепалась… сапоги прохудились… нужна помощь…
Иль не знаешь, что Всевышний …
Всезоркий глядит на нас только в тот момент,
Когда мы помогаем ближнему…
Но банкир был несметно хитёр и скуп, как два Кори-Ишкамбы,
И разгадал хитрость Ходжи Насреддина…
- О, великий златоуст!..
О, Мастер словесного перца!..
Увы, я не могу помочь тебе…
Ибо только что мне сообщили, что я банкрот…
И всё пойдёт на продажу!..
Все мои дворцы… яхты… жёны… золотые халаты…
Теперь я стал нище тебя…
Тогда Ходжа сочувственно сорвал с себя рваные одежды и дырявые сапоги…
- Родной брат по нищете!
Возьми этот дар!.. Это всё, что у меня есть…
Но по Древнему Закону я должен отдать бедному последнее…
И тогда я буду в Раю!.. Благодаря тебе, голый… как Адам…
И нагой Ходжа торжественно пошёл к двери…
Тогда перепуганный банкир вскричал:
- Подождите, о почтенный!..
Возьмите мой золотой халат!..
А то народ скажет: «Банкир банкиров обобрал великого острослова до нитки…
И голый мудрец выскочил из хрустального дворца!..»
И банкир набросил на тощие плечи старца тяжкий златотканый чапан…
Тогда Ходжа горько улыбнулся:
- Брат, да что я?..
Выгляни из дворца!..
Я проехал на своём осле всю Русь…
Весь народ ходит голым!.. Благодаря таким, как ты!..
И где найдёшь столько золотых халатов…
И тысячелетний мудрец в золотом халате,
На своём нищем осле поехал по кишащему Москвавилону
Мимо Златокупольного Кремля…
- Эх!..- вздохнул Ходжа…
Кремль тоже в Золотом Халате…
А Русская Изба – Кормилица Старуха в рваном тряпье…
Поеду- ка я на Русь и отдам Золотой Халат
Святой заброшенной старушке…
Притчи - меньше муравья... тоньше травинки... Легче пылинки
Ходжа Насреддин и четыре сына
У Ходжи Насреддина было четыре жены…
Первая родила ему сына…
Сын вырос и пошёл в Пагоду…
Вторая - родила ему сына…
Сын вырос и пошёл в Синагогу…
Третья – родила ему сына…
Он вырос и пошёл в Церковь…
Четвёртая - родила ему сына …
Он вырос и пошёл в Мечеть…
Айхххх!..
А Ходжа одиноко сидел на вершине Золотой Горы …
И радостно глядел, как его сыны бредут в свои храмы…
На все четыре стороны света…
Да!..
Сколько в мире людей – столько к Богу путей…
Потом постаревший мудрец вздыхает:
- Ах, Всевышний!..
Пошли мне пятую жену,
Которая родила бы мне дочь…
Которая пришла бы ко мне…
Смягчить мою старость на вершине Золотой Горы…
В глинобитной кибитке…
Где звёзды близки…
Старый муж и младая жена
Когда Ходжа Насреддин видел старого мужа и младую жгучую жену,
Он улыбался:
- Брат! Гляди, чтобы извилины твоего мозга
Не утонули в изгибах её тела!..
Айхххййяяя!..
Древний посох Ходжи Насреддина
В старости у Ходжи Насреддина остался один верный друг:
Ореховый старинный посох…
И Мудрец говорил ему :
- Ты мне друг?..
И на трёх ногах мы бредём по земле…
Или – враг?..
И мешаешь мне упасть в объятья родной земли?..
И ублажить вечно голодных муравьёв и червей…
Иисус Христос и 21 век
Ходжа Насреддин сказал:
- Над 21 веком Золотого Тельца
И необъятным мусорным Полигоном Интернета
Витает Один Вопрос:
Как тихая… пыльная Белая Ослица
И бедный хитон Иисуса Христа –
Стали лаковыми равнодушными лимузинами
И тяжкозлатыми непреступными одеяньями церковных иерархов и храмов…
Воистину!..
Да!..
Отец нищ, но чист и прям…
А сын богат, но от злата – согбен… горбат…
Ходжа Насреддин о гибели СССР
Ходжа печально пропел четверостишие:
- И тех, кто Льдину восхвалял…
И тех, кто Льдину проклинал…
Всех унесло на Льдине,
Взорванной… преданной иудой Горбачёвым,
В бесследный… необъятный… Ледовитый Океан…
Как Древнюю Элладу!..
В Лету!..
На века!..
Вечнохмельные боги Эллады
Ночь… Ливни…
Глины, ожившие первозданные ползут окрест глиняной кибитки моей…
Мне чудится, что кибитка – ковчежец,
На вершине горы Кухи Тилло, плывёт вместе с горой…
Глина льнёт к глине…
Страшно…
Первобытно…
Вот тут и чуешь, что человек сотворён из глин…
Глина зовёт тебя…
Я выхожу из кибитки…
И спускаюсь к бешеному потоку, который стал глиняной маслянистой рекой…
Что влечёт меня?..
В старости смерть влечёт человека…
Но ливень соединяет землю с небом…
Там нет глины…
Там Бог…
И я блаженно бреду в ливне…
Я – ливень…
Какой-то человек
В чабанском мокром чекмене
И в глубоком дервишском куллохе – колпаке на голове…
Бредёт мне навстречу:
- Брат!.. Вот весло сломалось…
Поток стал бешеной рекой…
Но я сорвал крепкую ореховую ветку, вместо весла…
Пойдём со мной в лодку…
Быстрей дойдём до Большой Реки…
Он улыбается в ливне…
Лицо старое…
Зубы молодые…
- Ты бродячий цыган?..
Нищий странник – гариб?..
Вездесущий суфий из Двух Миров?..
Или перс – волхв?..
И ищешь Звезду Вифлеема в ливне?..
А Она далеко затерялась…
Нынешним людям почти не видна…
- Я – Харон…
А бешеный поток – Стикс…
А за горой- Великая Река Лета…
Пойдём со мной в лодку…
Будем грести вдвоём!.. Весело!..
Айххххх!..
Нас ждут!..
Ликуют!..
Забытые Боги Эллинов…
Они теперь все в Реке Забвения… в Лете…
Ойххххх!..
Они все были курчавые… весёлые… гулливые…
Хмельные… раздольные…любвеобильные…
А стали – Усопшие…Утонувшие…
Уснувшие Сном Тысячелетий…
Айееее!..
Но!..
Но Распятый убил Всех …
Крестом – Мечом Иудеев…
Ойхооо!..
И он уходит в потоке …
В глиняном тяжкобушующем потопе…
В ахейской нетленной триере,
Которая знала моря и океаны…
Хотелось мне войти в древнюю лодку …
И поплыть к Богам Эллады…
Но я остался на берегу …
С Распятым…
И Воскресшим…
Да жаль Тех… Блаженных…
Пирующих…
И в Лете… Не протрезвевших…
Вечные гости
Александру Судцу, художнику, мореходу, писателю
Старому мореплавателю снятся океаны…
И утром на его подушке – соль…
То ль от океанских брызг То ль от слёз…
Я ждал Вечных Гостей…
Я, тленный… скоромимопреходящий…
Ждал Вечных Гостей
В глиняной текучей кибитки моей…
На вершине горы Кухи Тилло…
Долго ждал…
И вот однажды, майской… соловьиной ночью…
Они пришли к сонной кибитке моей…
Конфуций и Лао Цзы…
Платон и Сократ…
Царь Соломон и Царь Давид…
Хайям и Руми…
Сергий Радонежский и Серафим Саровский…
Шопенгауэр и Ницше…
Махатма Ганди и Тагор…
Ойххххх!..
Какие лучезарные… медовые… медальные лики!..
Какие тихие просторные павлиньи одежды!..
Колышатся нежно…
О, Господь!..
Иногда мне кажется, что мудрецы разных веков
Различаются только одеждами…
Иль это один мудрец в разных одеяньях…
И!..
Шелест одежд слышится мне…
А никого нет в кибитке моей…
Гости пришли…
А хозяина нет…
Я прячусь за обильным кустом цветущей… пчелиной…
Сладкоодурманивающей персидской сирени…
Я – нищ!..
Мелок душой…
Мал мудростью…
Слаб духом…
И что я скажу… поведаю Вечным Гостям?..
Какой спелой мудростью поделюсь?..
И я бежал из кибитки …
И спрятался за куст сирени…
Пришли Слоны…
И муравьи разбежались, чтобы не быть раздавленными…
Я гляжу на Вечных Гостей... на их прозрачные летние одежды…
Ведь Они пришли из солнечных тёплых стран,
Где Мудрость – Дочь Солнца…
И только мудрецы Снежной Руси в одеждах тяжких…
Они искали меня…
Они любили меня… жалели… улыбались,
Как мать и отец в детстве моём…
И ушли…
На старинном бухарском столике…
Под мраморной тысячелетней чинарой…
Лежала свежая забытая рукопись моих притч и стихотворений…
Она пропала….
Ворон что ли унёс её в небо…
Иль мышь утащила в нору…
Иль Они забрали её с собой?..
Иль за ней и приходили?..
Не знаю… не знаю… но уповаю…
Айхххх!..
То ль куст сирени осыпается…
То ль я блаженно рыдаю…
О, Господь!..
О, Всевечный Отец наш!..
Они ушли…
Только Ты не уходи…
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