Сегодня супруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса прокомментировала обвинения Манаса Арабаева в том, что она оказывала давление на судей, передает 24.kg.

По ее словам, она никогда не вмешивалась в политику, не оказывала давления на судей и вообще не знает, где какой суд находится.

«Я действительно знаю Манаса Арабаева, поскольку он был в команде Алмазбека Атамбаева. Я знала, что политика — грязное дело, и старалась не вмешиваться. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться. Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня», — сказала Раиса Атамбаева.

Напомним, бывший серый кардинал судебной системы Манас Арабаев дал показания на Раису Атамбаеву. По его словам, бывшая первая леди заступалась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Джаркееву. Просила ее не трогать. От ее имени на встречи по делу строительной компании БЛС приходил некий Бектурсун Айталиев.

22 квартиры и железная дорога

Генпрокуратура Кыргыхстана обнародовала список имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников, на которое наложен арест, сообщает kloop.kg.

Список состоит из более 100 объектов, включая телеканал «Апрель» и акционерное общество «Медиафорум». Арест также наложен на расчетные счета, акции и ценные бумаги.

В документе приводятся следующие объекты:

• 39 нежилых помещений;

• 22 квартиры;

• 19 цехов;

• 11 земельных участков;

• 9 складов;

• 8 автомобилей;

• 3 участка с многолетними насаждениями;

• 2 жилых дома;

• пастбище;

• оздоровительный центр;

• железная дорога;

• торговый центр;

• магазин;

• многоквартирный дом;

• офис;

• ОАО «Медиа Форум»;

• ОсОО Научно-производственная фирма «Форум»;

• ОсОО «Апрель-ТВ»;

• Общественный фонд «Апрель»;

• ОсОО «Редакция телерадиокомпании «Канал D» (Канал Ди);

• Общественное объединение «Республиканский Общественный Экспертный совет по вопросам Устойчивого Человеческого развития»;

• Учреждение «Медико-образовательный научный центр «Здоровье и долголетие»» (МОНЦЗиД);

• Объединение юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций»;

• Объединение юридических лиц «Ассоциации предприятий “Корпорация Кыргызавтомаш”».

Арест также наложен на расчетные счета в 25 банках и содержимое банковских ячеек, зарегистрированных на 10 юридических и физических лиц.

Ранее следственная группа Военной прокуратуры вручила Атамбаеву уведомления о подозрении в совершении «тяжких преступлений». Его арестовали до 26 августа по обвинению в коррупции.

После штурма дома Атамбаева 7 и 8 августа ему предъявили подозрения по делам, связанным с массовыми беспорядками и захватом заложников.

Все о деле Атамбаева тут.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.